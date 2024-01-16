طرق التخلص من رائحة القلي الموجودة في المنزل.. «مش هتاخد دقايق»

تتسبب رائحة القلي في إزعاج كبير لمن في المنزل، وهي مشكلة تواجه الكثير من السيدات فضلا عن مشاكل صحية خاصة لكبار السن والأطفال، وبعض ربات البيوت لا يعرفن كيفية التخلص من رائحة القلي الموجودة في المنزل رغم وجود وصفات طبيعية ومكونات موجودة في كل منزل.

طرق التخلص من رائحة القلي الموجودة في المنزل

ووفق موقع «fivestarrated»، فهناك 4 حيل عبقرية للتخلص من رائحة القلي الموجودة في المنزل «مش هتاخد دقايق».

- عطر القرفة

يتميز عطر القرفة بقوته في التخلص من رائحة القلي الموجودة في المنزل ويمكن تحضيره بمكونات بسيطة وهي:

- كوب من الماء.

- حبات من الحبهان.

- عود قرفة كامل.

- حبات من القرنفل.

طريقة تحضير المعطر

- ضعي الماء والحبهان والقرنفل وعود القرفة في إناء وعلى نار متوسطة الحرارة حتى يغلي.

- أخفضي درجة الحرارة قليلا.

- ضعي المعطر في زجاجة ثم عطري المطبخ.

قشر الليمون للتخلص من رائحة القلي الموجودة في المنزل

يتميز قشر الليمون برائحته الهادئة، كما انه يساعد في في التخلص من رائحة القلي الموجودة في المنزل، ويمكنك تحضيره كالتالي:

- ضعي كمية مناسبة من قشر الليمون مع ملعقة صغيرة من القرنفل في إناء.

- ضعي قطرات من زيت اللافندر.

- ضعي كمية مناسبة من الماء.

- ارفعي المزيج على النار ويترك حتى الغليان.

- ضعيه في زجاجة ثم عطري المطبخ.

القهوة والخل للتخلص من رائحة القلي الموجودة في المنزل

تتميز القهوة برائحتها النفاذة، وكذلك الخل، إذ يساعد الخليط في التخلص من رائحة القلي الموجودة في المنزل.

- ضعي كوب من القهوة أو الخل على الطاولة أثناء القلي.