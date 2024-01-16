أمسية دينية لخريجي الأزهر بمدينة الحمام حول «فضل شهر رجب»

عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، أمسية دينية عقب صلاة العشاء، لرواد مسجد القرية الحمراء، بمركز ومدينة الحمام، تحت عنوان «فضل شهر رجب والأعمال المستحبة فيها وما يحذر فيه»، تحت رعاية رئيس مجلس إدارة المنظمة الشيخ عبد العظيم سالم.

أهمية شهر رجب وأفضليته عن الشهور

وتناول فضيلة الشيخ اسلام سعودي الشامي، عضو منظمة خريجي الأزهر بمدينة الحمام، خلال اللقاء، اليوم، فضائل شهر رجب، وأفضليته عن الشهور الأخرى خاصة وأنه من الأشهر الحرم التي حرم الله عز وجل فيها القتال والظلم، فكان لا يسمع فيه صوت سيف احتراماً لهذا الشهر الكريم مستشهداً بقول الله تعالى: «إنَّ عِدَّةَ الشُّهورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَواتِ والأرضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُم ذَلِكَ الدِّينُ القَيِّمُ، فَلَا تَظْلِموا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُم» في سورة «التوبة»، وقال تعالى بعد هذه الآية :«فإذا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الحُرُم فاقْتُلُوا المُشْرِكينَ حَيْثُ وَجَدْتُموهُمْ» بسورة «التوبة».

شهر «الأصب»

وأوضح الشامي بعض من فضائل شهر رجب «الأصب» أنه شهر يستحب فيه الصوم، والإكثار من العمل الصالح لأن العمل الصالح في هذا الشهر العظيم مثل الصيام وقيام الليل والذكر والمحافظة على السنن والرواتب، والاجتهاد في الطاعات، والمبادرة إليها والمواظبة عليها ليكون ذلك داعيًا لفعل الطاعات في باقي الشهور.

محدثات في شهر رجب ليس لها أساس في الشريعة الإسلامية

واستعرض فضيلة الشيخ عاصم حماد، مدير إدارة وعظ مطروح أهمية الدعاء في شهر رجب، لأن أول ليلة فيه يستجاب فيه الدعاء ، لذا يستحب للمسلم الإكثار من الدعاء في أوله والحرص على الصيام والصلاة والاستغفار، لافتاً إلى بعض الأمور والمحدثات التي اشتهرت بين المسلمين، وارتبطت بشهر رجب، ولم يكن لها أساس، والتي منها صلاة «أم داود»، وصلاة الرغائب، موصيا بضرورة تلك المحادثات التي أحدثها العامة وليس لها دليل في الشريعة الإسلامية.