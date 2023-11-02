«أزهر مطروح» ومكتبة مصر ينفذان ندوات للتوعية بمخاطر الفتنة في المجتمع

واصل فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة، لقاءاته التوعوية لتلاميذ المعاهد والمدارس ومراكز الشباب والرياضة، لنشر الفكر الوسطي المستنير وتحصين الأطفال والشباب وتوعيتهم وغرس القيم الأخلاقية والوطنية في عقولهم.

العدل في الإسلام

ونفذت القافلة لقاء دينيًا توعويًا لفضيلة الشيخ صابر الشرقاوي، مدير إدارة شؤون القرآن بمنطقة الأزهر الشريف بمطروح، وعضو المنظمة تحت عنوان، العدل في الإسلام، بمعهد «مطروح الإبتدائي الأزهري»، والذي أوضح فيه أن العدل من القيم الإنسانية التي جاء بها الإسلام، وجعلها من مقومات الحياة الفردية والأسرية والاجتماعية، وأن العدل في الإسلام لا يفرق بين شخص وآخر على أساس لغته أو دينه أو حسبه ونسبه.

تكاتف المجتمع ضد الفتنة

وأكد «الشرقاوى»، خلال اللقاء ضرورة تكاتف المجتمع المصري وتماسكه ضد محاولات بث الفرقة والفتنة للنيل من قوة مصر وتقدمها.

كما نفذ فريق عمل مكتبة مصر العامة بمدينة مرسى مطروح لقاء تعريفي بالخدمات والبرامج التي تقوم بها المكتبة للأطفال، وجري عقد ورشة فنية لإعادة تدوير المخلفات، تحت عنوان «بيئتي صديقتي»، تحت رعاية أسامة المرسي، مدير عام مكتبة مصر العامة.

ووجه عميد معهد مطروح الابتدائي، الشكر والتقدير للقافلة، وللاخصائية الاجتماعية أماني عبد المنعم، مؤكدا أهمية تعزيز القيم الدينية والأخلاقية وغرس مبادئ المساواة والعدل في النشء لبناء جيل واع قادر علي نشر القيم الأخلاقية والإنسانية بين أفراد المجتمع.