ضياء رشوان: إسرائيل وضعت أهدافا في حربها بغزة لإحداث توتر بالمنطقة

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يحقق فقط أهدافه في غزة بل أضاف كذلك أهدافا أخرى من شأنها ليس فقط تعكير العلاقات الثنائية بين مصر وإسرائيل، ولكن توتر المنطقة بأكملها.

وأضاف «رشوان» خلال استضافته ببرنامج «حديث الأخبار»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن الحرب الحالية تعد الحرب الثانية في طولها بتاريخ دولة الاحتلال، فالحرب الأولى كانت في 1948 واستمرت 9 أشهر ما بين إسرائيل و6 دول عربية بعد إعلان الدولة في مايو 1948، وانتهت بهدنة ما بين هذه الدولة ومن ضمنها مصر.

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن أقصى حرب كانت في قطاع غزة في عام 2014 فامتدت إلى 51 يوما، وبالتالي الحرب الحالية كسرت هذا الرقم، لتسجيل ثاني رقم قياسي، وهذا الرقم مرتبط بالنجاح أو الفشل في تحقيق الأهداف.

وتابع: «إذا كانت إسرائيل حققت الأهداف لكانت مدة هذه الحرب قصرت إلى المدى الذي كان يتوقعه المحللون والسياسيون من أسبوعين إلى ثلاثة».