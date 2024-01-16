ضياء رشوان: لم تهزم حركة تحرر وطني في تاريخ العالم الحديث

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إنه لا يوجد حركة تحرر وطني في تاريخ العالم الحديث هزمت، وليس معنى أنها لم تهزم أنها تخوض حربا أو تحمل السلاح طوال الوقت، كما أن معنى الانتصار مختلف.

حركات التحرر الوطني

وأضاف «رشوان» خلال استضافته ببرنامج «حديث الأخبار»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن حركات التحرر الوطني عبارة عن أشخاص يحملون سلاحا يحاربون جيشا محتلا، وأي حركة تحرر وطني هي نتاج شعبي يعاني وجزء من شعب، والحاصل طوال التاريخ أنها تحارب تارة وتتفاوض تارة أخرى لتحقيق هدفها.

الانتصار بالنسبة لحركة التحرر

وأوضح أن الانتصار بالنسبة لحركة التحرر يختلف عن الانتصار للدول، فحركة التحرر الانتصار بالنسبة لها، وهو حال المقاومة حاليا، هو أن يفشل العدو أو المحتل في تحقيق أهدافه، وأن تظل قادرة على المقاومة، قد تنخفض معدلاتها لكن لا تصل لحد صمت الرصاص، وهذا ما يحدث في فلسطين حاليا.