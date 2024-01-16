آخر التطورات في قانون الإيجار القديم للشقق السكنية.. اعرف التفاصيل

يأمل العديد من ملاك العقارات القديمة في سرعة إصدار قانون الإيجار القديم للشقق السكنية في أقرب وقت، خاصة بعدما تحدث النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بالنواب، ضرورة الوصول إلى حل عادل بين الملاك والمستأجرين في هذا الملف الشائك الذي ما زال على طاولة مجلس النواب لمناقشته عبر الحوار المجتمعي وسماع جميع أطراف الأزمة.

تطورات في قانون الإيجار القديم للشقق السكنية

وبخصوص الحديث عن إصدار قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، تحرك ائتلاف الملاك والمستأجرين نحو مجلس النواب عن طريق مقترح لرؤيتهم حول الأزمة، حيث يرى ملاك الإيجارات القديمة بضرورة زيادة سعر الإيجار وألا يقل عن 1000 جنيه على حسب رؤيتهم، بينما يرى ائتلاف المستأجرين بضرورة عدم الحيد عن أحكام الدستورية الني تكفل للمستأجر حقه في الامتداد القانوني لجيل واحد، وضرورة عدم الانسياق وراء السوشيال ميديا المحرضة على حقوقهم حسبما وصفوه.

وبخصوص قانون الإيجارات القديمة للشقق السكنية، قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال حديثه لـ«الوطن»، إن قانون الإيجار القديم مطروحا على طاولة مجلس النواب، ولكن لم يتم مناقشته حتى الآن، مؤكدا أن مجلس النواب سيضع مصلحة الدولة المصرية في المقام الأول عندما يناقش هذا القانون، ويحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين.

وأضاف الفيومي بأنه يتم دراسة جميع وجهات النظر فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم قبل إصدار القانون، وأيضا سيتم النظر إلى أحكام المحكمة الدستورية.