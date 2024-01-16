43 يوما على تطبيق زيادة الإيجار القديم 2024.. اعرف الفئات المعنية

اقترب موعد تطبيق تنفيذ زيادة الإيجار القديم 2024 المقرر لها هذا العام، وذلك بنسبة 15% على فئة محددة من وحدات الإيجار القديم، وهو الأمر الذي يتطلع له المُلاك خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويستعرض التقرير التالي عدد الأيام المتبقية على تنفيذ زيادة الإيجار القديم 2024، والفئات المقرر عليها القانون الزيادة الجديدة.

موعد زيادة الإيجار القديم 2024

البداية كانت في عام 2022، عندما أصدر مجلس النواب تطبيق زيادة على الوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، لغير غرض سكني، وتم تطبيقها أول زيادة في مارس 2022، وتستمر لمدة 5 سنوات حتى مارس 2027، ومن بعدها تعود العين المؤجرة إلى المالك، ويحق له طرد المستأجر منها.

وفقًا للقانون تم تطبيق زيادتين منذ 2022 وحتى الآن، ومن المنتظر تطبيق الزيادة الثالثة للإيجار القديم في مارس 2023 كما هو مقرر، على أن تكون بنسبة وليست قيمة مقطوعة، قيمتها 15% من القيمة الإيجارية أو القانونية.

قانون الإيجار القديم

وبحسب قانون الإيجار القديم، تطبيق الزيادة الثالثة على الوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتبارية في مارس الحالي 2024، أي بعد نحو 43 يوما من الآن، مع حلول مارس.

ولا تسري هذه الزيادة على الوحدات السكنية أو الأشخاص المستأجرين للمحال، بينما يتم تطبيق زيادة الـ15% من القيمة الإيجارية على الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، وهم بحسب القانون الفئات التالية:

الأشخاص الاعتبارية

- المؤسسات والهيئات العامة والحكومية والخاصة.

- المقرات الحكومية والوزارية والجمعيات الأهلية والأحزاب.

- الشركات التجارية والمدنية والجمعيات والمؤسسات.

- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال صنفها القانون كشخصية اعتبارية.

- الأوقاف.