«النواب»: قانون الإيجار القديم يمر بـ7 مراحل حتى صدوره

من المنتظر أن يناقش مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، بحسب ما أكده النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بعد سنواتٍ من التأجيل، خصوصًا أنّ القانون يشغل بال كثير من المواطنين، ويهم شريحة كبيرة وقطاع عريض من السكان.

قانون الإيجار القديم للشقق السكنية

وبحسب ما قاله رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، فإن هناك خطوات عدة سيمر بها قانون الإيجار القديم للشقق السكنية حتى يخرج للنور ويتم صدوره، وهى كالتالي:

- أولا الاستماع لكل الأطراف المعنية بقانون الإيجار القديم للشقق السكنية وعلى رأسهم «الملاك والمستأجرين».

- خلق مناقشة مجتمعية على أعلى مستوى بشأن قانون الإيجار القديم للشقق السكنية.

الإيجار القديم

- الاستماع لآراء المختصين والخبراء والمهتمين والقانونين حتى يتم الخروج بأفكار جديدة حول قانون الإيجار القديم للشقق السكنية.

- النظر في أحكام المحكمة الدستورية.

- دراسة جميع وجهات النظر معًا وقانون الإيجار القديم للشقق السكنية.

- الانتقال بعد ذلك إلى مرحلة صياغة القانون.

- بعد الانتهاء من الصياغة يتم إصدار قانون الإيجار القديم للشقق السكنية.

وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم للشقق السكنية سيخرج بحلول عادلة ولا تسبب أذى لأي من طرفي النزاع على حساب الآخر.