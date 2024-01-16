رئيس وزراء فلسطين: جنوب أفريقيا ستتعرض لضغوط وعلى العرب مساندتها

قال الدكتور محمد أشتيه رئيس الوزراء الفلسطيني، إن إسرائيل تقف عارية أمام المجتمع الدولي متهمة بالإبادة الجماعية بمثولها أمام محكمة العدل الدولية، موجها الشكر لدولة جنوب أفريقيا: «كل الشكر والتقدير لدولة جنوب أفريقيا على ما قدمته أمام محكمة العدل الدولية وأن إسرائيل سوْقت على مدار 75 عاما أنها ضحية النازية في ألمانيا، واليوم الشعب الفلسطيني هو الضحية أمام محكمة العدل الدولية.

جنوب أفريقيا صنعت عالمها في قلب كل إنسان

وأوضح «أشتيه» خلال لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «دولة جنوب أفريقيا صنعت عالمها في قلب كل إنسان حر في العالم أمام محكمة العدل الدولية وجنوب أفريقيا سوف تتعرض لضغوط غير مسبوقة وعلى الدول العربية مساندتها.