ماذا خسرت إسرائيل بعد أكثر من 100 يوم حرب على قطاع غزة؟

مر أكثر من 3 أشهر على بداية معركة طوفان الأقصى، والتي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي على إثرها إطلاق معركة برية واسعة في قطاع غزة، فما أبرز الخسائر التي تكبدها الاحتلال منذ صباح السبت السابع من أكتوبر.

توترات داخلية

حدث في الداخل الإسرائيلي تنامي قوة المعارضة الداخلية بدعم من أهالي الأسرى، فيما تصاعدت المظاهرات الشعبية المطالبة برحيل نتنياهو، حيث غادر إسرائيل 370 ألف إسرائيلي، ونزح داخليا 125 ألف إسرائيلي، فيما حدث انقسام داخل الإعلام الإسرائيلي، بحسب موقع «هآرتس» الإسرائيلي.

خسائر التوغل البري

دمرت الفصائل الفلسطينية 1000 دبابة بشكل كامل أو جزئي بحسب بيان الفصائل الفلسطينية، فيما تم قتل 522 ضابطا ومجندا، في الوقت الذي تعرض فيه 4000 عسكري للإعاقة، وأصيب 13 ألف عسكري آخر.

خسائر إستراتيجية

وقفت إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للمرة الأولى 11 يناير الجاري، مع تراجع ثقة الرأي العام الشعبي بالسردية الإسرائيلية، بجانب سحب 8 دول سفراءها من تل أبيب.

الاقتصاد عصب الحرب

اقترضت إسرائيل 8 مليارات دولار لتمول الحرب، فيما كلفتها الحرب حتى الآن 60 مليار دولار، وسط انكماش متوقع بنسبة 1% لاقتصاد إسرائيل بجانب انخفاض الاحتياطات الأجنبية في دولة الاحتلال الإسرائيلية بنسبة 7.3%.

استمرار الحرب بين جيش الاحتلال والفصائل الفلسطينية

وتدخل حرب دولة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يومها الـ102 وسط تزايد عدد الشهداء الفلسطينيين حتى الآن إلى أكثر من 24 ألف شخص أغلبهم من النساء والأطفال وسط سقوط قتلى من الجيش الإسرائيلي يصل عددهم حتى الآن إلى 520 جنديا.