موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024 في المدارس والجامعات

حددت كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024، بالتزامن مع قرب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول التي سارت بصورة منتظمة في المدارس والجامعات، وعقدت وسط إجراءات وقائية مشددة ضد كورونا، حسبما استعدت له الوزارتين، بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية، والجامعات على مستوى المحافظات.

موعد بداية الفصل الدراسي الثانى 2024 في المدارس

وعن موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024، وضحه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وفق الخريطة الزمنية، ليبدأ اعتبارا من السبت 10 فبراير 2024 ويستمر حتى الخميس 6 يونيو 2024، لتبدأ امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية اعتبارا من يوم السبت 25 مايو 2024.

ووفق خريطة وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي، تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024، وامتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024، والتي استعدت لها الوزارة جيداً بالتنسيق مع المديريات والإدارات التعليمية، حيث تعقد في المدارس في لجان مراقبة ومؤمنة جيدا، وبنمط الأسئلة الموضوعية والمقالية، مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب، لذا خصصت الوزارة الأسبوع الأخير من الفصل الدراسي الثاني للمراجعة لجميع الصفوف.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024 في الجامعات

وبالنسبة لموعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024 للجامعات، أوضح المجلس الأعلى للجامعات رسميا وفق الخريطة الزمنية، أن إجازة منتصف العام الدراسي الدراسي الحالي ستبدأ اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024، ومن المقرر أن تنتهي يوم الخميس 8 فبراير 2024، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024، وينتهي يوم الخميس 30 مايو 2024، إذ تستمر الدراسة به لمدة 16 أسبوعًا.

أما عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، فوفق الخريطة الزمنية، تعقد خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة بكل كلية، وشددت وزارة التعليم العالي على الالتزام بالمواعيد.