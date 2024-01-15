وزير التعليم: إدخال بعض التخصصات الجديدة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن رؤية تطوير التعليم الفني تمت وفقًا لأحدث النظم المتعارف عليها، مشيراً إلى أننا نهتم بالتعليم الفني لأنه مرتبط بالاقتصاد وتنمية المهارات الفنية والمهنية لأبنائنا الطلاب، كما أن لدينا مدارس التكنولوجيا التطبيقية ذات التخصصات الجديدة والدقيقة ويميزها الشريك الصناعي.

ولفت إلى أنه تم إدخال بعض التخصصات الجديدة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، منها نظم تكنولوجيا المعلومات والشبكات والصيانة الكهربائية، والبرمجة وتصميم المواقع الإلكترونية، وتحليل البيانات، وتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، والمراقبة والإنذار، وتكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات.

تطوير منظومة التدريب المهني على مستوى الدولة

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الأول للتدريب المهني تحت عنوان مشروع «مهني 2030»؛ لتطوير منظومة التدريب المهني على مستوى الدولة، والذى تنظمه وزارة العمل تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

مناقشة قضايا وسياسات التدريب المهني في مصر بمشاركة المسؤولين الحكوميين

جدير بالذكر أنَّ المؤتمر الأول للتدريب المهني يأتي لمناقشة قضايا وسياسات التدريب المهني في مصر بمشاركة المسؤولين الحكوميين المعنيين بالتدريب المهني والتعليم الفني والتقني، ومشاركة رؤى ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، بجانب بناء شراكات فاعلة بين الهيئات التدريبية المعنية في تطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني بما ينعكس إيجابيا على مستقبل العمل في مصر.