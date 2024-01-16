وزير التعليم يتفقد أعمال الامتحانات بإدارة الشروق.. ويوجّه بوضع مصلحة الطالب أولا

تفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024 للصف الأول الثانوي في مدرستي الجولف الرسمية للغات، ومدرسة خالد بن الوليد المتكاملة التابعتين لإدارة الشروق التعليمية، في إطار متابعة تنفيذ التعليمات والإجراءات والقواعد المنظمة للامتحانات.

واستهل الوزير جولته بتفقد الامتحانات في مدرسة الجولف الرسمية للغات، حيث يؤدي الامتحانات 165 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي، و154 طالبا وطالبة بالصف الثاني الثانوي.

امتحانات الصف الأول الثانوي

كما تفقد الوزير عددا من لجان الصف الأول الثانوي في المدرسة أثناء امتحان مادة الجغرافيا على التابلت، واطمأن من الطلاب على مستوى الامتحان ووضوح الاسئلة، وعلى عدم وجود أي مشكلات واجهت الطلاب أثناء أداء الامتحانات من خلال التابلت.

ووجّه الوزير بوضع مصلحة الطالب أولا في الاعتبار وسرعة التعامل مع أي معوقات تقنية قد تواجه الطلاب مع بداية أو أثناء أداء الامتحانات على التابلت، كما وجّه بتوفير المناخ المناسب داخل اللجان وتوفير احتياجات الطلاب وتيسير أداء الامتحانات، وانضباط اللجان، مع الالتزام الكامل بكل التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات حفاظًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

إعلان النتائج فور الانتهاء من أعمال التصحيح

واطمأن الدكتور رضا حجازي على سلامة البنية التكنولوجية داخل المدرسة، وعملية التصحيح الإلكتروني والرصد، حيث أكدت الأخصائية التكنولوجية في المدرسة أنّها تتم أولا بأول، ووجّه الوزير بإعلان النتائج فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة.

وتفقد الوزير أيضا مدرسة خالد بن الوليد المتكاملة التابعة لإدارة الشروق التعليمية، حيث يؤدي الامتحانات بها 135 طالبا وطالبة في الصف الأول الثانوي، و106 طلاب في الصف الثاني الثانوي.

وشملت الجولة تفقد الدكتور رضا حجازي عددا من اللجان أثناء امتحان مادة اللغة الثانية (الألمانية / الفرنسية) للصف الأول الثانوي واطمأن على مستوى الامتحان، ووضوح الأسئلة، حيث أكد الطلاب وضوح الاسئلة وسهولة الامتحان.

وحرص الوزير على تفقد لجنة طلاب المنازل للصف الأول الثانوي في المدرسة واطمأن على مستوى الامتحان، ومدى تيسير الأجواء الامتحانية لهم بالمدرسة.

رافق الوزير خلال الجولة، خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، وأيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وخالد حمدان مدير عام إدارة الشروق.