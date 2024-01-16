رئيس الوزراء الفلسطيني: أبو مازن خير مدافع عن القضية الفلسطينية

قال الدكتور محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، هو خير مدافع عن القضية الفلسطينية، وأن الناس لا ترى كيف يكون صلبا داخل الغرف المغلقة في دفاعه عن كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية دون مواربة، وذلك في معرض تعليقه على محادثات الرئيس الفلسطيني مع وزير الخارجية بلينكن حول أموال المقاصة.

وأوضح «أشتيه» خلال لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «شهادتي – وهو لا يحتاجها - الرئيس أبو مازن خير مدافع عن القضية الفلسطينية، ولكن الشعب الفلسطيني يعرف هذه الحقائق».

وعن ردود أفعال الجانب الأمريكي مع أبو مازن كشف رئيس الوزراء الفلسطيني، أن الجانب الأمريكي يتحدث أنه سيظل يحاول مع الجانب الإسرائيلي مواصلا: «نعلم يقيناً، أمريكا قادرة - إن أرادت – أن تجبر إسرائيل على ما تريده.. إسرائيل إحنا اليوم لسنا في الشكليات، موضوع المال هو قضية شكلية بحتة ولكن طبعا إحنا نريد أن ندفع رواتب ونريد أن ندفع مصاريف الدولة ونريد أن نقوم بالتزامتنا اتجاه أهلنا في غزة والضفة».