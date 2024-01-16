رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل تتحمل مسؤولية تعطيل دخول المساعدات إلى غزة وليس مصر

فند الدكتور محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، مزاعم وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بأن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح.

وشدد، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة اخيرة»، عبر قناة «ON»، على أنه منذ بداية الأحداث، فإن هناك أيضا غرفة عمليات مشتركة لإدخال المساعدات والمعطل الرئيسي بالنسبة لنا هو إسرائيل.

وأضاف: «مصر تحاول بكل جهدها من أجل إدخال المساعدات والأدوية لقطاع غزة وكل ما يحتاجه القطاع وأن التعنت الأساسي سببه إسرائيل، وهناك إجراءات قاسية من الجانب الإسرائيلي بشأن عملية (التفتيش)، وحتى الصحافة الدولية منعت من دخول قطاع غزة وهذه قد تكون الجبهة الوحيدة التي يستطيع من خلالها الصحفيون الدوليون من دخول القطاع، وكنا لا نريد أن تغيب صورة العدوان على شعبنا في قطاع غزة عن شاشات التلفزة الدولية في مختلف العالم».

وواصل: «لهذه الأسباب التنسيق مع مصر مستمر ونحن جميعا في خندق واحد مع الشقيقة مصر، نحن ومصر يجمعنا أمن قومي واحد ونحن ومصر في خندق واحد، يجمعنا الألم، الدم، العروبة، الأخوة، عهد الشعب للشعب والقيادة للقيادة».

وأكد المسؤول الفلسطيني البارز، أن كل ما تردده إسرائيل في هذا الشأن مجافي للحقيقة، مفسرًا ذلك بأن مصر لديها معبر واحد وهو معبر رفح ولكن إسرائيل تتحكم في خمسة معابر في قطاع غزة.

وواصل: «هل يعقل أننا من رام الله عندما نريد أن نرسل مساعدات لمدينة غزة التي تبعدها مسافة قرابة ساعة وأربعين دقيقة بالسيارة، هل يعقل أن نرسل تلك المساعدات إلى الأردن ومن الأردن إلى القاهرة ومن القاهرة إلى العريش ومن العريش إلى رفح؟ هل يعقل ذلك؟».

إسرائيل تتحمل كامل المسؤولية عن تعطيل المساعدات

وشدد، على أن إسرائيل تتحمل كامل المسؤولية عن تعطيل المساعدات، فشاحنات الأمم المتحدة مليئة بالمساعدات ولا يسمح لها بالدخول، وهناك خمسة معابر في قطاع غزة تسيطر عليها إسرائيل ومطلوب من دولة الاحتلال أن توقف سياسة التجويع والتعطيش لأن إسرائيل هي التي أغلقت صنبور الماء عن قطاع غزة عبر وزير الطاقة الإسرائيلي، وهو نفسه الذي قطع إيصال التيار الكهربائي عن قطاع غزة ونحن نشتري كهرباء من إسرائيل لصالح قطاع غزة.. لذك إسرائيل تتحمل كامل المسؤولية من جهة كل الجرائم المرتكبة سواء التقتيل أو التجويع أو التعطيش، ومن ناحية منع إيصال المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن إلقاء اللائمة على مصر هذا أمر لا يقبله العالم، وأنا أعلم علم يقين، أن مصر سيكون لها الرد المناسب في هذا الموضوع».