أستاذ تفسير لـ«الشاهد»: الإرهاب بالفكر والسلاح متوازيان

قال الدكتور محمد سالم، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات السابق بجامعة الأزهر، إن الإرهاب الفكري هو ربما يساوي الإرهاب بالسلاح، لأن الشخص إذا أرهب الآخرين فكريا بأن يعتقدوا فكرا ومذهبا واحدا وفرضه على المجتمع فهو إرهاب، وهذا ما حدث في قطاع كبير للغاية في الأزهر.

الثقافة لم تعد كما كانت

وأضاف سالم، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الثقافة لم تكن كما من قبل، مردفا: «كنا نقرأ في الأزهر في كتب الأدب وكتب لطه حسين والدكتور زكي نجيب محمود وللعقاد والزيات، بعضها في الدراسة بكتب الأدب واللغة والتاريخ، وبعضها اجتهادات شخصية لزيادة المعارف».

أسلوب كتابته وإضافة نوع من الجاذبية

وأشار إلى أنه عندما كان صغيرا طلب من معلمه طريقة لتحسين أسلوب كتابته وإضافة نوع من الجاذبية له، نصحه بقراءة كتب لـ طه حسين، مردفا: «أول كتاب قرأته له كان (الأيام)، وكتاب (حديث الأربعاء) كما قرأت له في الأدب الجاهلي»، مؤكدًا أن المقصود هي أن الثقافة منفتحة، فطبيعة المجتمع آنذاك كانت طبيعة ثقافية منفتحة.