نائب رئيس جامعة الأزهر: محمود حمدي زقزوق أول من تناول تجديد الخطاب الديني

علق الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، على اختيار الراحل الدكتور محمود حمدي زقزوق، عضو هيئة كبار العلماء ووزير الأوقاف السابق، شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب لهذا العام.

من هو الدكتور محمود حمدي زقزوق؟

وقال نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب إن الدكتور محمود حمدي زقزوق دراسته وصلت لدرجه الدكتوراه في جامعه لودفيج ماكسيميليان ميونخ ما يدل على الأثر الكبير في انفتاحه على العالم وعلى العلاقات بين الدول والاتجاهات المعاصرة، وأبحاث الحوار وهو ما كان له فيه باع طويل به.

وأضاف الشربيني في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدكتور محمود حمدي زقزوق انطلق من فكره الفلسفي المتميز والمنفتح على العالم، وكان عضوا بمجمع البحوث الإسلامية، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وإلى جوار هذا كان عضوا للأكاديمية الأوروبية للعلوم والفنون في ساليزبرج وهو ما يعطي فكرة سريعة عنه.

أول من تناول قضية تجديد الخطاب الديني

وتابع: «الدكتور حمدي زقزوق أطلق قضايا التجديد من خلال تاريخه الفلسفي والعلمي ومواجهته للمتزمتين والملحدين والرجعيين، وهو من أوائل من تناولوا قضية تجديد الخطاب الديني، وضلالات وتناقضات التفكير العقلي وتغير الأحكام الفقهية محل الاجتهاد كنتيجة لحوادث الأمور».