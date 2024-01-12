بساحة «الطيب».. رئيس جامعة سوهاج يؤدي صلاة الجمعة مع شيخ الأزهر

أدى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج صلاة الجمعة، مع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بساحة «الطيب» مسقط رأسه بمدينة القرنة غرب الأقصر، بحضور الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأشرف القاضي أمين عام الجامعة، واللواء طارق حافظ مدير الأمن الجامعي، وعدد من أئمة الأزهر وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وثمن الدكتور حسان النعماني جهود فضيلة الشيخ أحمد الطيب في نشر قيم الإسلام السمحة، وسعيه إلى إرساء السلام لخدمة الإنسانية، وترسيخ التسامح والتعايش وتعزيز الخطاب الديني المعتدل، مؤكداً أن فضيلة الإمام الأكبر قدوة وأسوة حسنة يحتذى بها.

واستمع الدكتور حسان النعماني وشيخ الأزهر الشريف والحضور إلى خطبة صلاة الجمعة والتي ألقاها الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط، والذي تطرق في الخطبة إلى الرزق ومفاتيحه وأسبابه.

جدير بالذكر أن رئيس جامعة سوهاج، أهدي فضيلة الإمام الأكبر المصحف الشريف ودرع الجامعة تقديراً لجهوده وما يبذله فضيلته من جهدٍ كبير في مجال السلام والحوار بين الأديان.