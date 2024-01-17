يرى خبراء الفلك أن مولود برج الأسد، له العديد من الصفات؛ مثل تمتعه بشخصية قيادية، وما لديه من جرعة كبيرة من الثقة بالنفس التي قد تصل إلى حد الغرور، بالإضافة إلى حرصه دائمًا على تسليط الضوء عليه.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 17-1-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 17-1-2024 على الصعيد المهني

ينصحك الخبراء اليوم، بأن تتأكد من أفكارك وآرائك التي بداخلك، وأن تعي جيدًا أن القيادة على قدر ما فيها من عز وقوة؛ إلا أنها تتطلب أيضًا مهارات التواضع والاستماع، وكذلك التعلم من الآخرين وتعزيز التعاون داخل فريقك.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

وعلى الصعيد العاطفي، ينصحك الخبراء، أن تستعد بعرض ما بداخلك من مميزات بالنسبة لأولئك الذين تربطهم علاقات بك، وأن تتذكر أن التواصل والتعبير عن مشاعرك هو المفتاح، ولذا لا تتردد في إخبار شريك حياتك بما تريد.