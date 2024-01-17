كم يتبقى على شهر رمضان 2024.. غرته 11 مارس المقبل

أجاب الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تساؤل كم يتبقى على شهر رمضان 2024؟.

وقال: شهر رمضان يوافق 11 مارس المقبل، وبالتالي يتبقى على غرته 54 يوما بدءا من اليوم وذلك وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها أساتذة المعهد.

عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الرأي النهائي لموعد شهر رمضان 2024 وعدد الأيام المتبقية سيكون لدار الإفتاء المصرية، لافتا إلى أن عدد أيام شهري شعبان ورجب ستكون 29 يومًا، وذلك وفقا للحسابات الفلكية.

شهر رمضان 2024

وأوضح القاضي، أن المعهد يمتلك العديد من الإمكانيات والقدرات التي تؤهله لرصد الآهلة للشهور العربية الهجرية، مشيرا إلى أن هناك خطة الفترة المقبلة لتحديث وتطوير كافة الإمكانات العملية بما يتماشى مع أحدث النظم العالمية في هذا الشأن، والمتبعة في كبرى الدول المتقدمة في مجال الفلك والفضاء.