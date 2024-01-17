جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم استهداف أحد القادة البارزين في الضفة الغربية

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه تمكن من مقتل أحد القادة الرئيسيين في الضفة الغربية، خلال غارة جوية على مخيم بلاطة شرق نابلس في الضفة الغربية، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

وأفاد جيش الاحتلال، في بيان، أنه قضى على عبد الله أبو شلال، رئيس البنية التحتية في المخيم، بعد التخطيط لشن هجوم واسع النطاق على أعضاء خليته.

«الشلال» كان مسؤولا عن عدد من الهجمات العام الماضي‌‌

وأفادت التقارير، أن أبو شلال كان مسؤولًا عن عدد من الهجمات خلال العام الماضي، بما في ذلك هجوم بالرصاص على حي في القدس في أبريل الماضي، مما أسفر عن إصابة شخصين، كما نفذ تفجيرًا استهدف جنودًا في الجيش الإسرائيلي في أكتوبر الماضي، وأسفر عن إصابة أحدهم.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن جثة متفحمة مجهولة الهوية، وصلت إلى مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس، بعد أن قصفت القوات الإسرائيلية سيارة، بالقرب من مخيم بلاطة.