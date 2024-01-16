الحالة النفسية لجنود الاحتلال الإسرائيلي بعد أكثر من 100 يوم حرب.. كيف أصبحت؟

يعاني جنود الاحتلال الإسرائيلي بعد أكثر من 100 يوم من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي بدأت في 7 أكتوبر الماضي، من أزمات نفسية مستمرة كشفت عنها وسائل الإعلام الإسرائيلية المختلفة.

استمرار تقديم الدعم النفسي للجنود الإسرائيليين

بدورها، أشارت هيئة البث الإسرائيلية، إلى أن جميع الإسعافات الأولية العقلية تلقت أكثر من 100 ألف طلب مساعدة نفسية منذ بداية الحرب، في الوقت الذي كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي أن نحو ربع من تلقوا مساعدة نفسية من الجنود لم يعودوا للقتال، حيث تم تجنيد ما لايقل عن 838 ضابط صحة نفسية من أجل علاج الجنود والمجندات الذين يصابون باضطرابات نفسية جراء الحرب حسب إحصائيات إسرائيلية.

تزايد تعاطي أدوية الاكتئاب

في نفس السياق، تتحدث صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن انهيار منظومة الصحة النفسية في إسرائيل بعد السابع من أكتوبر الماضي، في ظل استمرار الأزمات النفسية للمجندين وتزايد تعاطي أدوية الاكتئاب، مبينا أن برنامج تأهيل نفسي سيبدأ فيه الجيش الإسرائيلي فبراير المقبل ليتم علاج جنود جدد بجانب 13500 جندي من حروب إسرائيلية سابقة على غزة يتم علاجهم منهم، في الوقت الذي تم تشكيل فرقة طبية إسرائيلية للتعامل مع الجنود الذين لديهم ميول انتحارية، مع الإشارة إلى أن 2800 جندي إسرائيلي دخل قائمة إعادة التأهيل النفسي ويوجد منهم 3% يعاني من حالة خطرة فيما يعاني 18% من عقلية الإجهاد بعد الصدمة، بدوره طالب وزير المالية الإسرائيلى، بتسلإيل سموتريتش، بوضع خطة للموازنة الجديدة من أجل تعزيز الصحة العقلية والنفسية لدى الجنود.