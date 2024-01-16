خبير: موازنة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة تستهدف تعويض خسائر الجيش في 2024

قال نظير مجلي، خبير الشؤون الإسرائيلية، إن القضية الأساسية في الميزانية الإسرائيلية الجديدة هي تعويض ما سببته حرب غزة من أضرار للجيش في 2024، خاصة أن هناك ميزانية أخرى أقرت قبل شهرين مخصصة للشهور الثلاثة الماضية.

وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج «ملف اليوم»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلامي كمال ماضي، أن الميزانية الإسرائيلية الجديدة تستهدف تعويض الخسائر التي لحقت بالجيش لسنة 2024 والمتوقع أن يخسرها في عمليات أخرى، بجانب إحداث ثغرة في الجيش الإسرائيلي للاستفادة من الأخطاء والإخفاقات التي تسببت في وجود حماس.

وأشار إلى أن المقصود بذلك هو إلغاء الفكرة التي بني عليها رئيس أركان الجيش السابق، التي كانت تعتمد على تطوير وتعزيز قوة الحرب التكنولوجية وتقليص القوات اليابسة، والذهاب إلى جيش عصري حديث وقليل العدد، والآن سيتغير هذا الوضع.

ولفت أن هناك استثمار كبير في القوات البرية، وإطالة مدة الخدمة العسكرية للرجال من 3 سنوات إلا ربع إلى 3 سنوات كاملة، وللنساء سنتين كاملتين، والإعداد لميزانيات أخرى للإعداد لحروب أخرى للمستقبل.