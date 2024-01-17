«الدفاع الإيرانية»: سنرد من دون شك إذا تعرضت مصالحنا لأي تهديد

قال وزير الدفاع الإيراني، محمد رضا أشتياني، إن بلاده تملك الحق الشرعي للدفاع عن سيادة أراضيها حال تعرضها لتهديد من أي جهة.

وأضاف وزير الدفاع الإيراني، أن الأولوية للدبلوماسية، لكن بلاده ستتخذ إجراءات إذا لم تصل إلى نتيجة كما حدث في العملية الأخيرة.

وتابع وزير الدفاع الإيراني «سنرد من دون شك إذا تعرضت مصالحنا الوطنية لأي تهديد»، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.