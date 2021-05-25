عاجل.. وزير الدفاع الإيراني السابق يعلن سحب ترشحه لانتخابات الرئاسة

قالت وسائل إعلام إيرانية، إن مستشار المرشد الإيراني للصناعات العسكرية، وزير الدفاع السابق حسين دهقان أعلن سحب ترشحه لانتخابات الرئاسة الإيرانية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأشارت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، إلى دهقان أعلن أن انسحابه جاء دعما للمرشح إبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، عباس کدخدائي، إنه تم الانتهاء من دراسة صلاحية المتقدمين للترشح، وأن المجلس سيسلم الأسماء لوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء.

وأضاف كدخدائي، «كان هناك بعض القضايا الغامضة حول بعض المرشحين حيث تم استدعاؤهم لتقديم إيضاحات».

وكان مساعد قائد «فيلق القدس» للشؤون الاقتصادية، رستم قاسمي، اعلن في وقت سابق، انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

من جانبها، ذكرت شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية، أنه حتى قبل مصادقة مجلس «صيانة الدستور» وإعلان اللائحة النهائية لأسماء المرشحين المتنافسين في انتخابات 18 يونيو المقبل، رجحت وسائل اعلام إيرانية أن يكون السباق الرئاسي ثنائيا بين المحافظ علي لاريجاني، رئيس مجلس الشورى بين 2008 و2020، والمحافظ المتشدد ابراهيم رئيسي الذي يشغل منصب رئيس السلطة القضائية منذ 2019.