وزير الدفاع العراقي: القصف الإيراني لكردستان مرفوض قطعيا.. وجاهزون للرد

قال رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، إنّ القصف الإيراني على كردستان مدان ومرفوض قطعيا، وقواتنا جاهزة للرد على الاعتداءات الخارجية، ومن الممكن الذهاب إلى تعليق الاتفاقية الأمنية الأخيرة مع إيران، موضحا أنّ انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق سيكون بما يلائم ساحة العمليات ومدروسا وفقا لجاهزية الجيش‌ .

وأوضح رئيس وزراء العراق أنّ الولايات المتحدة طلبت وقف هجمات الفصائل كشرط لبحث انسحاب قوات التحالف الدول، وجار ملاحقة منفذي الهجمات ضد القواعد العسكرية والبعثات الدبلوماسية، ولن نسمح لأي جهة باستخدام أراضي العراق في استهداف دول الجوار، وذلك حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية بنبأ عاجل منذ قليل.