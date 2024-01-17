ضابط سابق بجيش الاحتلال الإسرائيلي: القضاء على الفصائل الفلسطينية أصبح هدفا بعيدا
كتب:
نرمين عفيفي
10:42 ص | الأربعاء 17 يناير 2024
جيش الاحتلال الإسرائيلي
نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن ضابط الاحتياط السابق بجيش الاحتلال الإسرائيلي إسحق بريك، الذي صرح «لن نقضي على الفصائل الفلسطينية وتحقيق هذا الهدف يبتعد عنا أكثر فأكثر مع مرور الأيام»، وذلك حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.
وأضاف ضابط الاحتياط السابق إسحق بريك: «إذا واصلنا القتال في خان يونس ومخيمات الوسط سيكون لدينا مئات القتلى وآلاف الجرحى».