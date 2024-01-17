3 أمراض خطيرة تصيب أقدام جنود الاحتلال الإسرائيلي.. عدوى جماعية

روايات عديدة على ألسنة جنود الاحتلال الإسرائيلي، بشأن معاناتهم مع مشاكل صحية مرتبطة بأقدامهم؛ لتخرج صحيفة «معاريف» الإسرائيلية تكشف تفاصيل مرض خطير مرتبط بأقدام الجنود، بناء على ما قاله عشرات الأطباء المتخصصين بالأمراض الجلدية، الذين عالجوا مئات الجنود المصابين بالتهابات حادة في القدمين خلال الأشهر الأخيرة.

عدوى تحلل القرنية

وجاء تشخيص الأطباء الأولي بشأن أقدام جنود الاحتلال الإسرائيلي، بأنهم يعانون العدوى الأكثر شيوعا، وهي من نوع «تحلل القرنية»، حيث تسببت البكتيريا في ظهور رائحة كريهة قوية وحكة وتشكل أخاديد وتقشير في القدم، تصل أحيانا إلى حد النزيف، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.

تلك العدوى التي أصابت أقدام جنود الاحتلال جاءت نتيجة «مناخا» من الحرارة والرطوبة العالية، مما يؤدي إلى تكاثر كميات كبيرة جدًا من البكتيريا والفطريات وتسبب العدوى، وفقا لـ«معاريف»، التي أشارت إلى أن الجنود تمت معالجتهم بالمضادات الحيوية عن طريق الفم والعلاج الموضعي للقدم مع تعليمات بتهوية القدم قدر الإمكان خلال النشاط العسكري بحرب غزة.

أمراض في أظافر جنود الاحتلال الإسرائيلي

كما أصيب العديد من جنود الاحتلال الإسرائيلي بفطريات الأظافر، وهي ظاهرة ليست خطيرة لكنها تسبب تشوه الظفر وتحوله إلى اللون الأصفر، ويمكن العلاج في مثل هذه الحالة بتناول دواء مضاد للفطريات لمدة 4 أشهر، مع تعليمات بوضع بودرة التلك المضادة للفطريات على القدم والحذاء، وتهوية القدمين قدر الإمكان.

كما واجه الجنود أيضًا العديد من حالات ظفر القدم الناشب، وهي حالة تسبب ألمًا كبيرًا، وفي بعض الحالات، يتم اللجوء لإجراء عملية جراحية لإزالة أو رفع الجزء المخترق، مع العلاج بالمضادات الحيوية.

ويوضح الدكتور إيتي شاريج، طبيب الأمراض الجلدية من مركز مئير الطبي، أن تأثير الحذاء العسكري يسبب التعرق الزائد، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل نمو البكتيريا والفطريات في القدم في ظروف القتال، مشيرا إلى أنه مع الوقت يؤدي الإجهاد الجسدي والأحذية غير المريحة، إلى دخول الظفر إلى القدم، ويتعرف الجسم على الظفر كجسم غريب يسبب عملية التهابية مؤلمة، وقد تتطور إلى عدوى.