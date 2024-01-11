يتناولون طعاما متعفنا.. جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي يشتكون من ظروف معيشتهم

مع تزايد أيام الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بدأ بعض جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في الشكوى بسبب سوء الأوضاع التي يعانون منها حاليا.

كراس مكسورة

وتدخل الحرب الإسرائيلية يومها الـ 97، في حين يشتكي أولياء مجندين إسرائيليين من إرسال أبنائهم إلى الحدود بين لبنان وإسرائيل، حيث يجلسون على كراسي مكسورة في مراكز المراقبة، كما أن غرفة السلامة في القاعدة العسكرية صغيرة للغاية ولا تتحمل عدد الجنود الكبير.

ظروف سيئة

وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، أن أهالي المجندين اشتكوا للصحيفة وعبر منشورات على الفيسبوك، من الظروف السيئة التي يعيش فيها المجندون في ظل تزايد القتال بين إسرائيل وحزب الله المتمركز في جنوب لبنان.

حمامات في الهواء الطلق وأكل متعفن

كما تحدث أهالي الجنود لإذاعة الجيش الإسرائيلية «كان»، موضحين أن الجنود يلجأون للنوم في خيام في ظل قدوم فضل الشتاء مع دخولهم حمامات متعفنة موجودة في الهواء الطلق، مع الإشارة إلى أن المجندين يتعفن أكلهم أيضا، وسط تعليق لاذع من أحد أهالي الجنود بأن «الجنود في ظروف أسوء من السجون فكيف سيقومون بدورهم؟».

إسرائيل تقف أمام محكمة العدل الدولية

وتقف إسرائيل اليوم الخميس أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي في ظل دعوى مرفوعة من جنوب إفريقيا تتهم إسرائيل بتنفيذ عملية إبادة جميعة في حق الشعب الفلسطيني الأعزل منذ يوم 7 أكتوبر الماضي تحت اسم عملية «السيوف الحديدية».