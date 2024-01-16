بعد سحب جزء من قواته.. كم عدد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة الآن؟

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحاب عدد كبير من قواته من شمال قطاع غزة، إذ أعلن سحب الفرقة 36 في مؤشر يدل على تحول جيش الاحتلال في عملياته العسكرية بغزة، وبحسب ما قاله الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، فغزة بها الآن من 60 إلى 70 ألف مقاتل من جيش الاحتلال.

وأوضح «الرقب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هؤلاء الجنود موجودون في غزة، ويفكرون في آلية انتشار جديدة داخل القطاع، حيث توجد 3 فرق فقط بعد أن كان عدد الجنود يتخطى حاجز 100 ألف مقاتل، وآخر فرقة سُحبت أمس يصل عددها إلى نحو 20 ألف مقاتل، وأشار أيمن الرقب إلى أن سحبها لا يعني إيقاف الحرب، لكنه لإعادة الانتشار من جديد.

لن يتحول الصراع إلى الضفة الغربية

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن سحب هذه الفرقة من غزة إلى الضفة الغربية، لا يشير إلى إمكانية تحول الصراع إلى الضفة، لأن هذه الفرقة متهالكة، وتلقت ضربات قوية في غزة، وإذا كان هناك قتال قادم في الضفة فالاحتلال يستطيع أن يأخذ من قوة الاحتياط التي سرّحها منذ أيام، لأنه كان من المتوقع اشتعال حرب في الحدود الشمالية مع لبنان ولم يحدث ذلك.

الضفة الغربية هي هدف للاحتلال

وبحسب «الرقب»، فالضفة الغربية هدف للاحتلال، لأن العمل بها كان يسبق العمل في غزة لسنوات، وكان هناك مخطط لتفكيك وتدمير جنين ونابلس وبلاطة ومخيم نور الشمس في طولكرم، لكن ما حدث يوم 7 أكتوبر خلط الأمور وأصبحت غزة على المشهد بشكل أساسي، لكن حدوث صراع في الضفة حاليا أمر مستبعد.

وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، قالت أمس، إنه جرى سحب الفرقة 36 من قطاع غزة، بما فيها لواء جولاني و لواء المدرعات، مضيفة أنه بقي في قطاع غزة 3 فرق من الجيش وهي 99 و162 و98.