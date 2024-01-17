شروط التقديم في مسابقة الأم المثالية بشركة مياه الدقهلية.. اعرف الأوراق المطلوبة

يتطلع عدد كبير من مواطني الدقهلية لمعرفة أهم الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة الأم المثالية، المقدمة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

شروط التقديم في مسابقة الأم المثالية بمياه الدقهلية

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عدة شروط من أجل التقديم والقبول في مسابقة الأم المثالية 2024 والتي جاءت كالتالي:

- ألا يقل سن المتقدمة عن 50 عاما.

- ألا يزيد عدد الأبناء عن 3 أبناء

- أن يكون جميع الأبناء حاصلون علي موهب عالي ويستثني من هذا الشرط قادرون باختلاف.

- أن يكون لها قصة عطاء حقيقة قدمت من خلالها نماذج مشرفة للمجتمع.

أوراق التقديم في مسابقة الأم المثالية

وأوضحت مياه الدقهلية أنه يوجد عدة أوراق من أجل التقديم في المسابقة وهي:

- الاسم

- رقم التليفون

- الحالة الاجتماعية

- آخر مؤهل حصلت عليه الأم المثالية

- السيرة الذاتية للأم وقصة نجاحها في تربية أبناءها

- صورة من المؤهل الدراسي للأبناء وكذلك شهادة التقدير الذي حصل عليها الأبناء في المجالات العلمية.

- صورة شهادة ميلاد الأبناء

- صورة من بطاقة الرقم القومي

- الوظيفة

- جهة العمل

- عدد الأبناء

آخر موعد للتقديم في مسابقة الأم المثالية

وأضافت أنه يجري التقديم في الإدارة العامة للعلاقات العامة والتوعية في الشركة علي أن يكون آخر موعد للتقديم في المسابقة هو يوم 10 فبراير.