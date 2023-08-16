يتطلع العديد من الأشخاص، إلى معرفة من وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية 2023 في 6 مراكز، التي جري إتاحتها في المنصورة وأجا والسنبلاوين ودكرنس وشربين وغيرها، وذلك للحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات.

وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية 2023 في 6 مراكز

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية في بيان لها، حاجتها إلى فني رابع في: «المنصورة ومحبة دمنة والسنبلاوين وأجا وتمي الأمديد ودكرنس وشربين»، وذلك وفق وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية 2023 في 6 مراكز.

شروط القبول بوظائف شركة مياه الدقهلية 2023

وهناك عدة شروط للقبول في الوظائف بمحافظة الدقهلية وهي:

- أن يكوم المتقدم من المقيمين بالمراكز:«المنصورة ومحلة دمنة - السنبلاوين - أجا - تمي الأمديد - دكرنس - شربين»، وفقًا لبطاقة الرقم القومي السارية والصادرة في تاريخ سابق للإعلان.

- أن يكون المتقدم حاصلًا على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات في تخصص «أعمال صحية - ميكانيكا - كهرباء»

- أن يكون المتقدم من الذكور فقط نظرا لطبيعة العمل.

- أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً وذلك طبقاً لأحكام قانون الخدمة العسكرية.

- ألا يزيد السن عن 30 عاماً في تاريخ نشر الإعلان .

- أن يقبل العمل طبقا لنظام ومواعيد العمل بالشركة .

- اجتياز الاختبارات التي تحددها الشركة، والكشف الطبي.

التقديم لوظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية

وأوضحت، أنه يجري اختيار المتقدمين وفقًا لترتيب النتيجة النهائي، وحسب الاحتياجات الفعلية لشركة مياة الدقهلية في لائحة نظام العاملين بالشركة، مشيرة إلى أنه يجري تقديم الطلبات إلكترونيا من هنا.

وحددت موعد التقديم الذي يبدأ اليوم منذ التاسعة صباحًا ويستمر لمدة 48 ساعة فقط، ولن يُلتفت لأي طلبات ترد للشركة باليد أو البريد أو سبق تقديمها.