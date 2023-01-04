شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية تتلقى تظلمات وظيفة محصل بالعمولة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، النتيجة النهائية للإعلان رقم 8 لسنة 2022، لوظيفة محصل بالعمولة، مشيرة إلى فتح باب التظلمات على النتيجة لمدة أسبوع، بداية من اليوم حتى 9 يناير الجاري، عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة، بعد استيفاء الأوراق والاختبار التحريري والمقابلة الشخصية للمتقدمين، الذين سجلوا بياناتهم سابقا.

تظلمات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية

يمكن للمتقدمين تقديم التظلم في حالة عدم وجود أسمائهم في الكشف النهائي، من خلال الموقع الإلكتروني لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية: www.dkwasc.com.eg حتى يوم 9 يناير الجاري.

مياه الدقهلية تتعاقد مع المقبولين في وظيفة محصل بالعمولة

أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، في بيان لها، أنها وصلت إلى المراحل النهائية للتعاقد مع محصلين بنظام العمولة، في الإعلان رقم 8 لسنة 2022، الذي طلب محصلين بنظام العمولة في مراكز: المطرية - المنزلة - الكردي وميت سلسيل، من الحاصلين على مؤهل متوسط أو فوق متوسط أو ما يعادله من الذكور فقط نظرا لطبيعة العمل.

شروط وظيفة محصل بالعمولة

ذكرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، أن الأجر عبارة عن عمولة تحصيل عن كل دورة مدتها شهر، بعد إقفال الدورة، ويصرف بدل انتقال، وفقاً لأحكام العقد، وعلى المتعاقد أن يقبل العمل طبقا لنظام ومواعيد العمل بالشركة، وفى أى فرع من فروع الشركة، وأن يكون قد اجتاز الاختبارات التى تم تحديدها بمعرفة الشركة، علاوة على الكشف الطبي.