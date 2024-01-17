أغرب الأكلات الشعبية في العالم.. أبرزها الأفاعي المقلية والجبن الفاسد

تختلف الأكلات والأطباق الرئيسية من بلد لآخرى، وتعتبر الأطعمة جزءا من ثقافة شعب كل دولة، وهذه الأطباق تعتبر أساسية في قائمة الطعام خلال الاحتفالات والمناسبات الخاصة، وقد نجد ضمن تلك الأطعمة أطباقا غريبة، تعتمد على الحشرات والحيوانات، التي يُمنع تناولها في بلد آخرى.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أغرب أنواع الأطعمة حول العالم بحسب ما أوضحه موقع timesofindia.indiatimes، كالتالي:

وجبة التماسيح

يعتبر لحم التمساح من الأطعمة المفضلة لدى عدد من دول العالم، مثل: الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة وكمبوديا، والذين أقروا أن طعم لحمه هو مزيج من طعم الكابوريا والدجاج.

شوربة الكلاب

حساء الكلاب هو طبق شعبي أساسي في دولة كوريا الشمالية، ويطلق عليه شوربة الصحة.

مائدة الحشرات

تعتمد عدد من دول العالم على الحشرات في مائدة طعامها، مثل تايلاند والصين وتايوان، وتأتي الصراصير في مقدمة تلك الحشرات.

شوربة الخفافيش

رغم اعتبار الخفافيش ناقلات للعديد من الأمراض، إلا أنه يتم تقديم حسائها كوجبة غذائية في تايلاند والصين.

الأفاعي المقلية

هي أحد الأطباق المفضلة في الولايات الجنوبية بأمريكا، إذ يقوم الأهالي باصطياد الأفاعي وقليها باعتبارها وجبة أساسية.

كعك الدبابير

يصنف كعك الدبابير ضمن قائمة الحلوى في اليابان، إذ يتم وضع الدبابير في الكعك وتناوله كوجبة خفيفة.

الجبن الفاسد

يشتهر هذا الطبق في إيطاليا، وهو عبارة عن جبن محشو بيرقات الحشرات كالذباب.

العناكب المقلية

العناكب المقلية هي وجبة شعبية شهيرة في دولة كمبوديا، يعتبرها أهل البلد مصدرا للبروتين، ويشبهون طعمها بسرطان البحر.

سيقان الضفادع

تعتبر سيقان الضفادع أحد أشهر الأطعمة الغريبة في فرنسا، إذ يقوم الشعب الفرنسي بشويها أو قليها، ويشبهون طعمها بالمزيج بين طعم السمك والدجاج.