هوى صيد الحشرات.. أسرار الراحل مصطفى محمود في ذكرى ميلاده

قيمة الإنسان هي ما يضيفه إلى الحياة بين ميلاده وموته.. جملة قالها المفكر الراحل مصطفى محمود، الذي أثرى فكر ووجدان متابعيه وقراءه خلال كتاباته وبرنامجه التليفزيوني الشهير العلم والإيمان.. وفي ذكرى ميلاده اليوم الموافق 27 ديسمبر تستعرض «الوطن» مجموعة من الأسرار حول حياة الراحل لا يعرفها الكثير.

لُقب بالمشرحجي في كلية الطب

عُرف عن مصطفى محمود في طفولته هوايته لاصطياد الحشرات بالمبيدات الحشرية والصابون، حتى يشرِّحها، لتكون تلك الهواية الغريبة هي بداية تفكيره في الالتحاق بكلية الطب، وقد اشتهر بين زملائه خلال دراسته بالكلية بـالمشرحجي، نظرًا لوقوفه طوال اليوم أمام جثث الموتى، يطرح التساؤلات حول سر الحياة وخروج الروح من الجسد.

اعترف مصطفى محمود في مذكراته، أنه تعرف على أصحاب احدى فرق احياء الأفراح، خلال دراسته الجامعية، وهما عبد العزيز الكمنجاتي والراقصة فتحية سوست، واتفق معهم على الانضمام لفرقتهم دون مقابل مادي ليمارس هوايته في عزف الناي، وهو ما أثار غضب والدته وانزعاجها، خاصة أن أصحاب الفرقة كانوا يترددون على منزله لاصطحابه معهم.

شرب الخمر على سبيل التجربة

وأدهش قراءه كذلك، بالاعتراف بتناوله الخمر مع مجموعة من أصدقائه على سبيل التجربة، لأنه في تلك المرحلة كان يرغب في تجربة كل الأشياء، نظرًا لما كان يساوره من شك تجاه الكثير من الأمور الدينية والدنيوية، وعبَّر عن شعوره بثقل جسده بعد تناول الخمر، وأنها ليس لها مذاق أو طعم، ما جعله يقرر عدم شربها مطلقًا بعد ذلك.

ويروى عن مصطفى محمود، أنه عندما عرض فكرة برنامج العلم والإيمان على التليفزيون، وافق التليفزيون مُحددًا ميزانية 30 جنيهًا للحلقة، يتقاضي منها الدكتور مصطفى محمود 15 جنيها في الحلقة الواحدة، ويخصص النصف الآخر لشراء المواد الفيلمية لكل حلقة.

15 جنيها كأجر حلقة العلم والإيمان

وبعد فترة أنذرت تلك الميزانية الضعيفة باحتمالية فشل البرنامج، إلا أن أحد رجال الأعمال علم بالموضوع فأنتج البرنامج على نفقته الخاصة ليصبح من أشهر البرامج التلفزيونية وأوسعها انتشارا على الإطلاق.

يُذكر أن المفكر دكتور مصطفى محمود ولد في 27 ديسمبر 1921 في شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وانتج مجموعة كبيرة من الأبحاث العلمية والفكرية الفلسفية لمتابعيه وقرائه، كما قدم 400 حلقة من برنامجه الشهير العلم والإيمان، ورحل عن عالمنا في 31 أكتوبر 2009 عن عمر ناهز الـ 88 عاما.