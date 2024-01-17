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ضبط 5 أشخاص لاتهامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار في القاهرة

كتب:

محمد بركات
12:17 م | الأربعاء 17 يناير 2024
التنقيب عن الآثار - صورة أرشيفية

التنقيب عن الآثار - صورة أرشيفية

كشفت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة، قيام 5 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.

جرى استهداف العقار المشار إليه وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار، وعثر على حفرة بعمق 5 أمتار وأدوات التنقيب.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.

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