ضبط 5 أشخاص لاتهامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار في القاهرة
كتب:
محمد بركات
12:17 م | الأربعاء 17 يناير 2024
التنقيب عن الآثار - صورة أرشيفية
كشفت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة، قيام 5 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.
جرى استهداف العقار المشار إليه وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار، وعثر على حفرة بعمق 5 أمتار وأدوات التنقيب.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.