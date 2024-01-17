ضبط 5 أشخاص لاتهامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار في القاهرة

كشفت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة، قيام 5 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.

جرى استهداف العقار المشار إليه وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار، وعثر على حفرة بعمق 5 أمتار وأدوات التنقيب.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.