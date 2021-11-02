محاكمة 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الأثار في الدقهلية

أحالت النيابة العامة بمحافظة الدقهلية 4 متهمين من عائلة واحدة، بينهم طفل إلى محكمة جنايات المنصورة بتهمة التنقيب عن الأثار والوصول إلى بعض الشواهد الأثرية والفخار، وعثرت قوة من الشرطة على حفرة كبيرة، وأدوات الحفر التي تم تحريزها، وتبين من تقرير لجنة منطقة آثار الدقهلية وجود حفرة في نهايتها ممر بطول 4 أمتار، يؤدي إلي حفرة أخرى دائرية وتم العثور علي بعض الشواهد الأثرية وكسر الفخار.

إحالة 4 متهمين إلي محكمة الجنايات

وأمر المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية بإحالة كل من: «كريم م. ر»،17 سنة طالب، و شقيقه «عبد الحميد م. ر.»، 22 سنة، فلاح، وعمهما «عبد الحميد ر. ع.»، 24 سنة ، فلاح، ووالدهم «محمد ر. ع.»، هارب، وجميعهم يقيمون بقرية كفر المحمدية مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وذلك لأنهم في يوم 27/9/2021 أجروا أعمال حفر بقصد التنقيب عن الأثار وذلك بدون ترخيص من الجهة المختصة بذلك.

ووجهت إليهم إتهام آخر وهو حيازة فأس و 2 كوريك والمبينة وصفا بالأوراق بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الشخصية أو الحرفية والمستخدمة في الجريمة محل الاتهام الأول .

تفاصيل القبض علي المتهمين

بدأت الواقعة بورود بلاغ إلي مركز شرطة ميت غمر، بقيام المتهمين بالتنقيب عن الأثار في قطعة أرض حيازة المتهم الرابع، وانتقلت قوة بقيادة محمد شوقي، معاون المباحث، وتمكن من ضبط المتهمين من الأول إلي الثالث، ولاذ الرابع بالفرار كما تمكن من ضبط الأدوات المستخدمة في الحفر، وعزى قصد المتهمين من الحفر هو التنقيب عن الأثار.