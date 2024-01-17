إجازات شهر يناير 2024 للقطاعين الخاص والحكومي.. تعرف عليها

يحدد رئيس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة، إجازات شهر يناير 2024 المتبقية لكل من القطاع الخاص والحكومي، خاصة أنه لم يتبق على موعد إجازة عيد الشرطة الذي يوافق 25 يناير من كل عام سوى 7 أيام.

إجازة عيد الشرطة توافق الخميس المقبل

وعن إجازات شهر يناير 2024، فإن إجازة عيد الشرطة التي توافق الخميس المقبل 25 يناير 2024، وتعد إجازة رسمية، وفقا لما أوضحته مصادر حكومية، لن يتم ترحيلها؛ نظرا لأنها تصادف يوم خميس وهو نهاية الأسبوع.

ووفقا لقانون العمل، فإن العامل بالقطاع الخاص في حال عمله يوم الإجازة الرسمية بمقر العمل، إذا تطلبت الحاجة يحصل على مثلي الأجر عن هذا اليوم.

إجازة 25 يناير آخر إجازة متبقية ضمن إجازات شهر يناير

وتعد إجازة 25 يناير آخر إجازة متبقية ضمن إجازات شهر يناير 2024 لكل من القطاع الخاص والحكومي، وهي إجازة رسمية مدفوعة لموظفي القطاعين الحكومي والخاص، وفقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الخاص بتنظيم أوضاع العاملين بالقطاع الخاص، وما نصت عليه مواد قانوني الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 للعاملين بالقطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة، والهيئات والمصالح الحكوية الخاضعة لأحكام مواد قانون الخدمة المدنية، وكذلك إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.