موعد إجازة عيد الشرطة 2024.. 25 يناير وأجر كامل وفقا للقانون

بدأ العد التنازلي لحصول المصريين على الإجازة الثانية لهم بعد مرور نحو شهر من العام الجديد 2024، حيث تكشف «الوطن» في تقريرها التالي، موعد إجازة عيد الشرطة 2024.. 25 يناير، وهي إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص.

موعد إجازة عيد الشرطة 2024.. 25 يناير

ومن المقرر أن يصدر، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأيام القليلة المقبلة، قرارا بموعد إجازة عيد الشرطة 2024.. 25 يناير، وهي تعتبر الذكرى 71 لأعياد الشرطة، والـ13 لأحداث ثورة 25 يناير.

ووفقا لما سبق منذ صدور قرار باعتبار 25 يناير، إجازة رسمية، فإن موعد إجازة عيد الشرطة 2024.. 25 يناير سيكون يوم الخميس 25 يناير 2024.

موعد إجازة عيد الشرطة 2024.. 25 يناير

وقالت مصادر حكومية، إن موعد إجازة عيد الشرطة 2024.. 25 يناير، ستكون يوم الخميس 25 يناير، ولن يتم ترحيلها لأي يوم آخر حيث إنها تصادف يوم الخميس وهو نهاية الأسبوع.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن رئيس مجلس الوزراء، سيصدر قرارا، باعتبار يوم الخميس 25 يناير 2024 إجازة رسمية بأجر كامل لموظفي القطاعين الحكومي والخاص، وفقا لما نصت عليه مواد قانوني الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 للعاملين بالقطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة، والهيئات والمصالح الحكوية الخاضعة لأحكام مواد قانون الخدمة المدنية، وكذلك إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص، وفقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الخاص بتنظيم اوضاع العاملين بالقطاع الخاص.

وتابعت المصادر أنه وفقا لقانون العمل، فإن صاحب العمل بالقطاع الخاص يجوز له إحضار العامل في يوم الإجازة الرسمية لمقر العمل، إذا تطلبت حاجة العمل لذلك، مقابل أن يحصل على مثلي الأجر عن هذا اليوم.