ضبط سيدة متهمة بإدارة كيان تعليمي وهمي في الإسكندرية

كشفت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة الإسكندرية بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، واتخاذها من مقر الأكاديمية وكرًا لممارسة نشاطها الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات جامعية والزعم بمنحها الدارسين دورات تدريبية مهنية في مجالي التمريض والرعاية الصحية تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى المستشفيات والمؤسسات الطبية «على خلاف الحقيقة».

جرى ضبط السيدة وبحوزتها (جهاز حاسب آلي بمشتملاته بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على برنامج فوتوشوب لتصميم وتعديل الشهادات والكارنيهات - نماذج شهادات اجتياز دورات تدريبية مهنية بأسماء العديد من الأشخاص منسوب صدورها لإحدى الجامعات - نماذج كارنيهات بأسماء العديد من الأشخاص منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية).

وبمواجهة المتهمة أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المُشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.