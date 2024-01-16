حملة أمنية موسعة لضبط تجار المخدرات والسلاح في 4 محافظات

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسيوط - أسوان- دمياط- سوهاج حملات أمنية ب من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، إذ أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسيوط

ضبط 34 قضية سلاح ناري 17بندقية آلية- 18 بندقية خرطوش - 20 فرد محلي – من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 34 متهما لـ25 منهم معلومات جنائية.

ضبط 7 قضايا اتجار في المواد المخدر 1,270 كيلو جرام لمخدر الحشيش-1,500 كيلو جرام لمخدر الباجو- كمية لمخدري الشابو، الأفيون بحوزة 7 متهمين لـ6 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 330 حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن أسوان

ضبط 5 قضايا اتجار في المواد المخدرة (10,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 5 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدري الهيروين، الشابو- من لأقراص المخدرة.. بحوزة 5 متهمين لـ2 منهم معلومات جنائية)، وتنفيذ 783 حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن دمياط

ضبط 4 قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالها 8,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 7 كيلو جرام لمخدر البانجو– 5,500 كيلو جرام من مخدر الهيدرو– كمية لمخدر الهيروين، الآيس، وكذا 3 فرد محلى و من الطلقات بحوزة 4 متهمين لـ3 منهم معلومات جنائية.

مديرية أمن سوهاج

ضبط 19 قطعة سلاح ناري، ضبط خلالها 3 بنادق آلية- 4 بنادق خرطوش - 11 فرد محلي - طبنجة – من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 17 متهم لـ8 منهم معلومات جنائية، وضبط 5 قضايا اتجار في المواد المخدرة.

ضُبط خلالها 3,170 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو– من الأقراص المخدرة بحوزة 5 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 461 حكما قضائيا متنوعا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.