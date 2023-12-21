حملة أمنية تستهدف مخازن الأسمدة غير المرخصة في الغربية والبحيرة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، أنّ بعض الأشخاص يديرون شركات ومخازن غير مرخصة للاتجار بالأسمدة الزراعية المدعمة في دائرة مركزي شرطة (زفتى بالغربية - غرب النوبارية بالبحيرة) لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهداف الشركات والمخازن المشار إليها بالتنسيق مع مديريتي أمن الغربية والبحيرة، وجرى ضبط 5 مخازن غير مرخصة ومالكيهم والمديرين المسؤولين، وعثُر بداخلها على 7 أطنان و800 كيلو أسمدة ومخصبات زراعية محظور تداولها وغير مصرح بتداولها، و64 طنا و110 كيلو أسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة منسوب إنتاجها لبعض الشركات وبدون فواتير تدل على مصدرها، واتخذت الإجراءات القانونية.