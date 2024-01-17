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«القاهرة الإخبارية»: مناورات بحرية مشتركة بين كوريا الجنوبية واليابان وأمريكا

كتب:

حسن سمير
01:05 م | الأربعاء 17 يناير 2024
مناورات بحرية في جنوب شبه الجزيرة الكورية

مناورات بحرية في جنوب شبه الجزيرة الكورية

أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، مناورات بحرية مشتركة في جنوب شبه الجزيرة الكورية.

بدأت المناورات، بعد يوم من اختبار كوريا الشمالية، إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى.

وقالت هيئة الأركان المشتركة، إنّ التدريبات تهدف إلى تعزيز قدرات الردع والاستجابة لدى الدول الثلاث، ضد التهديدات النووية والصاروخية الكورية الشمالية، وذلك حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل.

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