«القاهرة الإخبارية»: مناورات بحرية مشتركة بين كوريا الجنوبية واليابان وأمريكا

أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، مناورات بحرية مشتركة في جنوب شبه الجزيرة الكورية.

بدأت المناورات، بعد يوم من اختبار كوريا الشمالية، إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى.

وقالت هيئة الأركان المشتركة، إنّ التدريبات تهدف إلى تعزيز قدرات الردع والاستجابة لدى الدول الثلاث، ضد التهديدات النووية والصاروخية الكورية الشمالية، وذلك حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل.