كوريا الجنوبية تكشر عن أنيابها وتهدّد الزعيم الكوري الشمالي بـ«رد قوي»

أعرب رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، عن موقف صارم تجاه أي استفزازات محتملة من كوريا الشمالية، وذلك وسط تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية، بحسب ما ذكرته شبكة «بي إن إن».

وأعلن الرئيس يون أن كوريا الجنوبية سترد بإجراءات عقابية أكثر فاعلية في حالة انخراط كوريا الشمالية في مزيد من الاعتداءات، ويأتي هذا البيان في أعقاب سلسلة من التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية، مما يمثل فترة محفوفة بالمخاطر في العلاقات المتوترة بالفعل بين البلدين.

الدفاع القوي ضد كوريا الشمالية

وأكدت إدارة «يون» ضرورة الحفاظ على موقف دفاعي دائم، فيما أشارت حكومة كوريا الجنوبية إلى استعدادها لزيادة قدراتها العسكرية بالتعاون مع حلفائها، وهي خطوة تهدف إلى ردع العداء الكوري الشمالي المحتمل، ما يعكس تركيز الإدارة على دفاع قوي، وعدم الاستسلام للتهديدات لأمنها القومي.

جاهز لحماية السيادة وسلامة المواطنين

وصرحت حكومة كوريا الجنوبية بشكل لا لبس فيه أنها لن تتسامح مع أي تهديدات لأمنها القومي، وهي مستعدة لاتخاذ إجراءات حاسمة لحماية سيادتها وسلامة مواطنيها.

وأرسلت رسالة عاجلة إلى كوريا الشمالية مفادها، أن أي سلوك عدواني سيقابل برد كبير وسريع.

التحديات في العلاقات الدبلوماسية

يعكس الخطاب المتصاعد من كوريا الجنوبية الصعوبات المستمرة في إدارة العلاقات مع جارتها الشمالية، وتواصل كوريا الشمالية تعزيز برامجها النووية والصاروخية، على الرغم من العقوبات الدولية والمساعي الدبلوماسية لكبح طموحاتها العسكرية.

وأدت التهديدات الأخيرة من قبل زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، تجاه سيول، وخطط إطلاق المزيد من أقمار التجسس إلى الفضاء في عام 2024، إلى تفاقم الوضع.