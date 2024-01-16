زعيم كوريا الشمالية يطالب بتعديل دستور بلاده بسبب جارته الجنوبية

تطورات جديدة في العلاقات بين كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية، وذلك بعد دعوة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى مراجعة دستور البلاد لتعريف كوريا الجنوبية أنها الدولة المعادية الأولى.

تصريحات خطيرة لزعيم كوريا الشمالية

وطالب زعيم كوريا الشمالية بتدوين الالتزام بالاحتلال الكامل للأراضي الكورية الجنوبية في حالة الحرب ضمن نصوص الدستور الكوري الشمالي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب» عن وسائل الإعلام الرسمية بكوريا الشمالية، ضمن تصريحات الزعيم الكوري الشمالي في الجلسة العاشرة لمجلس الشعب الأعلى الرابع عشر، حيث يُعد مجلس الشعب الأعلى أعلى جهاز لسلطة الدولة بموجب دستور كوريا الشمالية، لكنه في الواقع يصدق وحسب على قرارات حزب العمال الكوري الحاكم.

يأتي ذلك بعد أسبوعين تقريبا من وصف العلاقات بين الكوريتين بأنها علاقات بين دولتين معاديتين لبعضهما في اجتماع حزب العمال الكوري الحاكم في نهاية العام.

صواريخ بالسيتة على البحر الشرقي

واستأنفت كوريا الشمالية إطلاق الصواريخ البالستية وأطلقت هذا الأسبوع صاروخ متوسط المدى على البحر الشرقي، وأعلنت الجارة الجنوبية أنه كان صاروخا تتجاوز سرعته سرعة الصوت.