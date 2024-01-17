20 قتيلا جراء انفجار مصنع ألعاب نارية في تايلاند

قالت الشرطة بانكوك إن نحو 20 شخصًا قتلوا في انفجار يوم الأربعاء في مصنع للألعاب النارية شمال البلاد بينما فتشت السلطات التايلاندية الموقع لكنها لم تجد ناجين بعد، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

سبب الحادث

وأضافت الشرطة أنَّه لم يتضح على الفور سبب الحادث الذي وقع منتصف بعد الظهر في مقاطعة سوفان بوري على بعد 120 كيلومترا شمال بانكوك، وأنه لا يمكننا معرفة ما اذا كان جميع العمال قد قتلوا.

وقال حاكم الإقليم نتابات سوانبراتيب، لـ«رويترز»: «لم يعثروا على ناجين»، والمسؤولون يدخلون الموقع للتحقيق.

الانفجار

وقدر تحقيق أولي عدد القتلى بـ20، بحسب بيان للشرطة، مع إصابة العديد، وأطلعت رئيسة الوزراء سريتا ثافيسين على الانفجار أثناء وجودها في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في سويسرا وحثت على إجراء تحقيق سريع.

وأفادت بأنَّ رئيس الوزراء أمر بتفتيش المصنع لمعرفة ما إذا كان يعمل بشكل قانوني وما اذا كان الانفجار ناجما عن الإهمال، وقال مكتب سريتا «يجب تطبيق القانون على اكمل وجه لان هناك قتلى وجرحى أبرياء».