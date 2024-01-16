الرئيس الإسرائيلي يتجه إلى سويسرا للمشاركة في دافوس

يترك الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوخ، إسرائيل بعد 102 يوم من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، متجها إلى سويسرا من أجل حضور منتدى دافوس الاقتصادي، والتأثير في قصة الحرب.

الرئيس الإسرائيلي سيغادر مع زوجته إلى سويسرا

وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست»، أن الرئيس الإسرائيلي سيغادر مع زوجته ميجال هرتسوخ، الأربعاء تل أبيب، إلى سويسرا في زيارة تستغرق يوما كاملا لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا للتأثير في قصة الحرب، حسبما ذكر مكتب الرئيس في بيان صحفي اليوم الثلاثاء.

ويلقي الرئيس الإسرائيلي كلمة أمام المنتدى ويعقد سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية، وستشارك زوجته في حلقة نقاشية إلى جانب دوغلاس إيمهوف، الرجل الثاني للولايات المتحدة، وجوناثان غرينبلات، المدير التنفيذي لرابطة مكافحة التشهير.

استمرار الحرب الإسرائيلية

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت 7 أكتوبر وسط ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 24 ألف أغلبهم من الأطفال والسيدات، في الوقت الذي تنظر به محكمة العدل الدولية في لاهاي دعوى قدمتها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل تتهمها بتنفيذ إبادة عسكرية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.