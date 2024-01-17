«القاهرة الإخبارية»: كبيرة منسقي الأمم المتحدة ثمنت جهود مصر في دعم غزة

قال حازم كمال، مراسل القاهرة الإخبارية من العريش، إنَّ سيجارد كاج، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، اطلعت على كل ما يقوم به متطوعو الهلال الأحمر المصري، وثمنت إلى أبعد مدى الدور المصري في تجهيز وإرسال كم المساعدات الكبير، وأكدت أن الجانب المصري لم يدخر جهدا منذ بدء الأزمة وحتى الآن في توفير هذه المساعدات وتجهيزها.

دورها الأساسي ومهمتها الأساسية

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية، خلال رسالة على الهواء، أنَّ دورها الأساسي ومهمتها الأساسية هي إيجاد حلول للمشكلات غير القابلة للحل، وأنها جاءت بمهمة كبيرة وهي إيجاد آلية للإسراع وإنفاذ ومراقبة والتحقيق في الشاحنات المقدمة للداخل الفلسطيني، الذي قارب على أكبر المجاعة من الممكن أن يشهدها العصر الحديث.

وأوضحت أنَّها جاءت إلى الشرق الأوسط لحل هذه الإشكالية والمعضلة وسوف تعمل بعد ذلك على إيجاد آلية لإيقاف إطلاق النار الدائم بقطاع غزة، وإيجاد ممرات آمنة لإيصال هذا الكم من المساعدات لكامل سكان قطاع غزة.

تفاصيل زيارة سيجارد كاج

في السياق نفسه، كشف مصطفى عبدالفتاح مراسل القاهرة الإخبارية من رفح، إنَّ زيارة سيجارد كاج، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ستتفقد فيها الأحوال في معبر رفح وآلية دخول المساعدات وتنتقل من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة عبر نقاط التدقيق التي يجريها الاحتلال الإسرائيلي وينسق لها وتشرف عليها الأمم المتحدة.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية، خلال رسالة على الهواء، أنَّه من المنتظر أن تتوجه بعد ذلك إلى معبر العوجة لمشاهدة بعض من الإجراءات التي تحدث عنها مسؤولو الهلال الأحمر المصري وعن الإجراءات التعنتية التي مازال الجانب الإسرائيلي يفرضها على الشاحنات الداخلة إلى قطاع غزة.

وتابع أنَّها ستتابع أيضًا الإجراءات بمعبر نتسانا الإسرائيلي للتعرف على الصورة من هناك، كما أن هناك اتصالات عديدة ستجريها المسؤولة الأممية خلال الآونة القادمة لأنّه في الأصل قرار تعيينها كان لإنشاء آلية جديدة من شأنها أن تفعل وتيرة دخول المساعدات إلى قطاع غزة.