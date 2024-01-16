«القومي لحقوق الإنسان»: حديث إسرائيل عن معبر رفح هدفه التعتيم على دور مصر

قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس الشباب المصري، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية قامت بأكبر حملة إغاثية على مستوى العالم لتقديمها إلى الفلسطينيين في قطاع غزة عبر معبر رفح البري، وأضاف: «كل الشواهد تدل على أن مصر تدافع عن حرية وحقوق وحياة الفلسطينيين».

العالم على شاهد على ما بدر من مصر في دعم القضية الفلسطينية

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ما تم من الجانب الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية ما هو إلا محاولة للتعتيم على نجاح الجهود المصرية وكذا الدولية - التي تمت من خلال مصر - في القيام بدورها تجاه القضية ونجحت في تسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين.

وأوضح أن ادعاءات الجانب الإسرائيلي حول معبر رفح هي محاولة لاستنزاف القوة المصرية حتى تتوقف عن دعم القضية الفلسطينية، ولكن العالم كله شاهد على ما بدر من جانب مصر منذ السابع من أكتوبر الماضي وبداية النزاع داخل القطاع، وحتى الآن.

وأضاف: «نأمل أن تصدر محكمة العدل الدولية في نهاية المطاف حكم يساهم في استعادة ولو جزء صغير من اعتراف العالم بأحقية الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، ينعمون فيها بالعيش والحرية والكرامة»، وتابع: «فلسطين ليست قضية سياسية بل هي قضية إنسانية في المقام الأول، ولا يمكن تفسير ما قيل من الجانب الإسرائيلي إلا على أنه أكذوبة جديدة من أكاذيب الاحتلال ومحاولة لتشويه الدور المصري».

تعنت الجانب الإسرائيلي على عرقلة دخول المساعدات

ولفت أن مصر ليس لديها أي سلطة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وتحكمها يكون فقط على الجانب المصري، وتبذل قصارى الجهود الممكنة من أجل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، في حين يعمل الجانب الإسرائيلي على عرقلة وصولها من خلال التعنت في التفتيش، وغيره من الإجراءات، إلى جانب قيامهم بقصف المعبر أكثر من مرة من الجانب الفلسطيني وعملت مصر على إصلاحه.

وأكد أن ادعاءات إسرائيل حول تحكم الدولة المصرية في المعبر غير قابل للتصديق، خاصة أن العديد من الدول والمبعوثين الأمميين على رأسهم الأمن العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تواجدوا أمام معبر رفح وتأكدوا من كونه مفتوحا على مصرعيه من الجانب المصري، وتكدس المساعدات الإنسانية والشاحنات أمام البوابات استعدادا للدخول لغزة.