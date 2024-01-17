وزير الخارجية: نعتز بالعلاقات المصرية اليونانية ونعمل على تنميتها

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن العلاقات المصرية اليونانية قوية للغاية، ويوجد توافق قائم بين البلدين على أهمية العلاقة الثنائية التي تعد علاقة استراتيجية راسخة على أرضية صلبة من العلاقات التاريخية الممتدة بين الشعبين.

وأضاف وزير الخارجية، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره اليوناني، أن الشعبين اليوناني والمصري بينهما امتزاج عن طريق تواجد المواطنين المصريين في الأراضي اليونانية وتواجد اليونانيين في مصر في القرن الماضي، وحاليا واستمرار التبادل فيما بيننا على مستوى البلدين، معربا عن اعتزاز مصر بالعلاقات اليونانية.